Avec le clip de "Troubled Times" Green Day lance une nouvelle charge contre Donald Trump

C’est depuis plusieurs mois leur cheval de bataille. Green Day vient de lancer une nouvelle charge contre Donald Trump en dévoilant le clip de leur chanson "Troubled Times". Le groupe de rock californien a choisi de publier cette vidéo lundi 16 janvier, à l’occasion de la journée de commémoration dédiée à Martin Luther King.





On y voit un pays à feu et à sang avec des images d’archives de la lutte pour les droits civiques des afro-américains ainsi que des manifestations contre la politique anti-immigration et anti-musulmans de Donald Trump. Le nouveau président apparaît gesticulant, son visage remplacé par des flammes et surmonté de la casquette rouge emblématique de sa campagne victorieuse pour la Maison Blanche. La vidéo en noir et blanc ponctuée de taches rouges et de jaunes, réalisée par l'Espagnol Manu Viqueira, se termine par une explosion nucléaire et l’image d’une machine de vote expédiée à la poubelle.