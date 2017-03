Avec "Humble", Kendrick Lamar fait un carton sur Youtube

Kendrick Lamar aime bien les surprises. Après la sortie d'un tout nouveau titre, The Heart 4, le 24 mars dernier, le rappeur le plus doué de sa génération vient d'offrir un nouveau clip et un nouveau morceau à ses fans, qui attendent impatiemment son quatrième album. Ce nouveau clip réalisé par Dave Meyers & the Little Homies et intitulé Humble, l'artiste s'offre un "retour" fracassant.





Dans ce morceau, il répète à l'infini, "Sit Down, be humble"et verse tour à tour dans la critique des photos photoshoppées, la recherche incessante du corps parfait et l'égotrip ... Bref, il recommande à tout le monde l'humilité. Ce que l'on pourrait bien lui pardonner de ne pas avoir, tant son clip est un carton sur Internet.