Bertrand Cantat en une des "Inrocks" : le journal regrette d'avoir "ravivé une souffrance"

La dernière réaction à l'affaire, émanant du magazine Elle, datait du matin même. Six jours après le tollé suscité par les Inrocks qui avait choisi de consacrer leur une à Bertrand Cantat, l'hebdomadaire a publié sur son site une lettre à ses lecteurs ce mardi à la mi-journée. "Face à certaines réactions, qui allaient du désarroi à la haine, nous avons éprouvé, aux Inrockuptibles, le besoin de nous rassembler, de parler, de débattre. Ensemble, en réunion générale et en plus petits comités, nous avons questionné cette couverture tout au long des jours qui se sont écoulés", amorce le journal pour expliquer le délai qui s'est écoulé entre le début de la polémique et cette réaction. "A ceux qui se sont sentis blessés, nous exprimons nos sincères regrets", écrit-il plus loin, soulignant avoir "ravivé une souffrance" sans en avoir l'intention.





"La question que soulevait notre article consacré à Bertrand Cantat est : pourquoi et comment faire de la musique quand on a tué une femme ? Une question bien trop vertigineuse pour appeler une seule et même réponse. Une question qui, pour certains, ne mérite même pas d’être posée, qui pour d’autres suscite encore des interrogations", peut-on lire par ailleurs sur les raisons qui ont poussé l'hebdomadaire à faire cette Une.