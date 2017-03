Bob Dylan de retour : "Avec la crise du disque, qui à part lui peut aujourd'hui sortir un triple album ?"

Indéboulonnable. A bientôt 76 ans, Bob Dylan crée encore une fois l’événement en sortant ce vendredi un triple album, intitulé Triplicate, une compilation de reprises de Frank Sinatra. 30 titres sélectionnés avec attention parmi un éventail d’auteurs-compositeurs américains tels que Charles Strouse, Lee Adams, Ted Koehler ("Stormy weather"), Harold Hupfield ("As time goes by"), ou encore Cy Coleman, et enregistrés dans les mythiques studios Capitol à Hollywood. "Un énième pied de nez de sa part", lance le journaliste Jean-Pierre Saccani. "Avec la crise du disque, qui peut aujourd'hui sortir un triple album, à part lui ?"





Ce 38ème album sera donc un coffret où chaque disque possédera "sa propre atmopshère", promet le site de l’artiste, et aura son propre titre, respectivement "Til The Sun Goes Down", "Devil Dolls" et "Comin’ Home Late". "C'est une manie chez cette immense artiste de classer ses chansons par thématique : biblique, surréalisme, ou autour de ses amours blessés", nous explique l'écrivain, acteur et journaliste Jackie Berroyer, biberonné à Dylan dès l'âge de 16 ans.





"Sa force, poursuit-il, c'est que Dylan prend des risques tout le temps, dans son écriture comme dans ses choix, et cela désarçonne beaucoup de monde". Pour autant, le succès est toujours au rendez-vous. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 125 millions de disques vendus dans le monde et deux derniers albums, déjà faits de reprises, qui ont été d'énormes succès : "Fallen Angels" (2016) a atteint le Top 10 dans plus d'une douzaine de pays, tandis que "Shadows in the Night" (2015) s'est classé dans le Top 10 de dix-sept pays.