Bob Dylan reçoit finalement son Nobel de littérature à Stockholm

À la surprise générale, Bob Dylan, de son vrai nom Robert Allen Zimmerman, avait été récompensé en octobre "pour avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d'expression poétique", selon les attendus de l'Académie.





Pris à son corps défendant dans ce tumulte de louanges et de critiques, Bob Dylan avait accueilli l'annonce par un silence non moins tonitruant. Au point qu'un notable de l'Académie, Per Wästberg, s'était emporté contre son "arrogance". Les spécialistes étaient nettement moins surpris. "Dès que vous voulez l'emmener dans une direction, il prend le contrepied", explique Martin Nyström, critique musical du quotidien Dagens Nyheter.