Bob Marley : des enregistrements retrouvés et restaurés, 40 ans après

Les enregistrements, connus comme "The lost masters", regroupent des chansons cultes de l'artiste comme "No Woman No Cry", "Jammin", "Exodus" et "I Shot the Sheriff" notamment. Selon le Guardian, c'est Joe Gatt, un homme d'affaires britannique qui a sauvé les bandes, après l'appel d'un ami : "Il faisait du ménage dans ce bâtiment. Je ne pouvais pas rester planté là et laisser ces enregistrements être détruits. Je lui ai donc demandé de ne pas les jeter", explique-t-il.





Ces enregistrements se sont ensuite retrouvés entre les mains de Louis Hooover, un chanteur de jazz, et Martin Nichols, un technicien du son. Ce dernier assure que "les enregistrements étaient dans un état si déplorable qu'ils auraient dû finir à la poubelle". Et d'ajouter : "J'ai passé des heures et des heures pour nettoyer les bandes avec soin et pouvoir les jouer sans le moindre souci. Ils sont désormais au format numérique et dans une très bonne qualité. Sur les 13 bandes, 10 ont pu être restaurées, deux étaient vierges et une était trop endommagée pour faire quoi que ce soit".