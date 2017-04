Brodinski, Justice, PNL... : qui sont les Français à l'affiche de Coachella cette année ?

Coup d'envoi vendredi dans le désert californien pour Coachella. Se déroulant sur deux week-ends consécutifs avec la même programmation, Coachella marque depuis des années la tendance dans la musique et la mode. La ville d'Indio, où se déroule le festival, a autorisé cette année Coachella à accueillir 125.000 festivaliers par jour, soit 26.000 de plus que lors de la précédente édition, avec une scène supplémentaire portant le total à sept.





Le rappeur américain Kendrick Lamar va régner en maître sur la programmation du dimanche. Il montera sur scène deux jours après la sortie de son nouvel album "Damn" après le grand succès critique et public de son précédent album studio "To Pimp a Butterfly". Surprise en vue ? Le groupe U2 et la chanteuse Rihanna sont notamment crédités sur son nouvel album. Or Coachella est célèbre pour les apparitions d'invités non-annoncés.