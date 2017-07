C'était live : Gérard Depardieu chante Barbara et le dit haut et fort, il va bien !

Lorsque Gérard Depardieu arrive, cela fait un petit moment qu'on l'attend. Il s'inquiète de l'air climatisé de cette belle salle de l'Opéra Garnier, à Monaco, "trop frais", tel un chanteur chevronné qui tient à conserver sa voix. Depuis la salle, on peut apercevoir la mer. Gérard Depardieu grogne un peu, s'impatiente que le direct commence et s'amuse du format Facebook Live : "On est sur les internets, c'est ça ?", demande-t-il, l'air espiègle. Puis le direct commence et il retrouve son sérieux.