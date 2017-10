Carla Bruni vs. Marilyn Manson : mais qui est le plus rock n’roll des deux ?

Sur French Touch, Carla Bruni interprète des standards du rock en mode acoustique, promenant sa guitare sèche et son grain de voix caractéristique sur des refrains connus de tous. Plus convaincante que Grégoire reprenant Oasis sur un quai de gare. Mais pas toujours... Parmi ses reprises : "Highway to hell" de AC/DC, "Miss You" des Rolling Stones, le premier single, ou encore "Enjoy The Silence" de Depeche Mode…. un groupe dont Manson s'était approprié le "Personal Jesus" il y a quelques années. Tiens, tiens.





Sur Heaven Upisde Down, le prince des ténèbres fait bouillir dans sa marmite une mixture aux parfums de Joy Division, Killing Joke et The Cure, avec une pincée de Bowie époque Scary Monsters. Si le guitariste et producteur Tyler Bates sort régulièrement l'artillerie lourde ("We know where you fucking live", "Say10"), c'est lorsqu'il ralentit le tempo que le chanteur se fait plus séduisant, la ballade "Blood Honey" ayant tout pour séduire les amateurs de sa reprise du "Sweet Dreams" d'Eurythmics.