Céline Dion a ouvert sa tournée française à Bordeaux, et même Alain Juppé était sous le charme

Contrairement à sa précédente tournée l'an dernier, Céline Dion a multiplié les changements de tenue. Les tubes d'hier et d'aujourd'hui, en français et en anglais, étaient eux toujours là, de "S'il suffisait d'aimer" à "Pour que tu m'aimes encore" en passant par le titre de Titanic, "My heart will go on". "C'est difficile ce soir de vous quitter après avoir reçu autant d'énergie

et d'émotions pendant plus de deux heures", a-t-elle déclaré à la fin.





Selon des images captées par les spectateurs, elle a même eu quelques difficultés à s'éclipser, multipliant les coucous du bras alors qu'elle était en route vers les coulisses. Les messages dithyrambiques des fans inondaient encore les réseaux sociaux vendredi matin.