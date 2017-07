Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, s'est suicidé

TMZ rappelle que "Chester Bennington avait déjà dit avoir pensé au suicide car il avait été violé par un homme plus âgé étant enfant". Il avait également lutté contre une addiction à l'alcool et aux drogues pendant des années. Le site spécialisé dans l'actualité des célébrités souligne également que le chanteur était très proche du leader de Soundgarden Chris Cornell, qui a mis fin à ses jours en mai et qui aurait fêté ses 53 ans ce jeudi. Chester Bennington avait chanté "Hallelujah" à ses obsèques.