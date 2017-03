Chuck Berry, légende du rock, est mort à l’âge de 90 ans

Une légende s’est éteinte. Le site ABC News rapporte la mort de Chuck Berry, l’un des pilliers du rock’n’roll, à l’âge de 90 ans samedi 18 mars. Une information confirmée par la police du comté de Saint-Charles, dans le Missouri.





L'artiste, qui avait annoncé la sortie d'un nouvel album, a vu sa carrière jalloné de nombreux titres devenus cultes, à l'instar de "Johnny B.Goode", souvent considéré comme l'un des morceaux fondateurs du rock. Entre blues, jazz, country, le prince du rock aura influencé des groupes tels que les Beatles, les Rolling Stones ou encore Jimi Hendrix.





De Bruce Springsteen saluant "le plus grand des rockers, des guitaristes, et le plus grand des paroliers du rock qui ait jamais vécu", à Ringo Starr (The Beatles) lui attribuant le titre de "Mr. rock'n roll", les réactions ont afflué après l'annonce de sa disparition.