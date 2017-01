Classement des meilleures ventes d’albums : Renaud et les Français au top de l’année 2016

Les Français à l’honneur ! L’année 2016 fut pleine de réussite pour nos artistes francophones. D’après un classement réalisé par GFK et prenant en compte tous les modes de consommation de musique des Français au cours de l’année, incluant les écoutes en streaming, Renaud est en tête de du palmarès 2016, avec plus de 730.000 ventes d’albums. De quoi faire plaisir Guillaume Leblanc, directeur général du SNEP : "Nous pouvons nous réjouir de la belle performance de la variété et de la pop française qui cumulent près de la moitié de ces volumes de consommation (48%). Si l’on y ajoute les musiques urbaines produites en France, le score des productions locales atteint plus de 75% des meilleures ventes de l’année".