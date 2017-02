On a écouté le premier album de Loïc Nottet, c’est une pépite

C'est peu dire qu'il a mis le temps. Plus d'un an que le premier album de Loïc Nottet se fait attendre. Annoncé par le très prometteur single Million Eyes, déjà disque d'or et dont le clip a été visionné plus de 5,6 millions de fois sur YouTube, The Reign of Selfocracy sera enfin disponible le 24 mars. "Ça a pris du temps parce que je suis quelqu’un qui aime bien faire les choses tout seul. Je voulais écrire et composer tous les morceaux tout seul", nous expliquait Loïc Nottet en décembre, assurant tout de même avoir "été aidé". Car tel un orfèvre, le prodige belge a travaillé et retravaillé encore sa matière pour livrer un pur bijou que LCI a déjà pu écouter.