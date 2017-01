Non, David Bowie ne savait pas qu'il allait mourir lorsqu'il a enregistré son dernier album, "Blackstar"

Non, "Blackstar" n'est pas le testament musical de David Bowie, contrairement à ce que pouvaient penser de nombreux observateurs et fans de l'artiste. Dans un documentaire intitulé "David Bowie : The Last Five Years", diffusé ce samedi sur la chaine anglaise BBC 2, le réalisateur de "Lazarus", le dernier clip de l'artiste, a expliqué que Bowie ne savait pas qu'il allait mourir, lorsqu'il enregistrait son dernier album, "Blackstar".





Il ne l'a appris que plus tard, durant le tournage de son dernier clip. Selon The Guardian, Johan Renck, le réalisateur du clip ne savait pas que Bowie était malade. "J'ai appris pendant la semaine de tournage, qu'on lui avait dit que c'était terminé, qu'ils arrêtaient les traitements et que sa maladie avait gagné du terrain", explique-t-il. Il réfute également l'idée que le clip de "Lazarus" était une vidéo-testament.