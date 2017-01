Les Enfoirés dévoilent "Juste une p'tite chanson", leur premier hymne sans Jean-Jacques Goldman

Le secret a été bien gardé. À moins d'un mois des sept représentations qu'ils donneront au Zénith de Toulouse, les Enfoirés ont levé le voile sur la chanson qui sera leur hymne cette année. "Juste une p'tite chanson", c'est son titre, a été composé par Grégoire et MC Solaar qui ont eu la lourde tâche de succéder à Jean-Jacques Goldman. Car pour la première fois cette année, le chanteur ne participera pas au spectacle. Le morceau, diffusé sur RTL vendredi matin, s'ouvre sur la voix de Nolwenn Leroy, comporte une partie rappée par MC Solaar et Soprano, et rassemble une trentaine de personnalités. Même les plus insolites.