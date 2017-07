Des titres inédits au dessin animé : le toujours très lucratif business de Michael Jackson

Mais c'est encore avec ses morceaux cultes que le Roi de la Pop fait le plus recette. Le film This is it, qui suivait ses dernières répétitions pour la tournée qu'il n'a jamais pu effectuer, a rapporté plus d'un quart de milliard de dollars l'année de sa sortie. Depuis 2013, les plus grands tubes de Jackson servent de trame de fond à un spectacle du Cirque du Soleil qui porte son nom, "Michael Jackson One". Les places de ce show, qui se joue de manière permanente au Mandalay Bay de Las Vegas, dix fois par semaine, s'arrachent de 69 à 250 dollars. On vous laisse faire le calcul.