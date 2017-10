Ed Sheeran et son bras dans le plâtre contraints d'annuler leur début de tournée en Asie

Ce n'est pas la première fois qu'Ed Sheeran connaît des mésaventures dignes de Pierre Richard. "J'ai eu beaucoup d'accidents parce que je suis un idiot maladroit", avait-il raconté chez Ellen DeGeneres au début de l'année. Evoquant ses vacances en Islande avec sa petite amie, le chanteur britannique avait conté s'être grièvement brûlé le pied alors qu'il se trouvait sur un volcan, près d'une source d'eau chaude. "Mon pied a glissé. Je n'avais jamais eu l'impression de mourir avant mais là je me suis dit : ça y est. En enlevant mes chaussures et mes chaussettes, la peau est venue avec", s'est-il souvenu.





Parmi ses autres faits d'armes, l'interprète de Shape of You compte un coup de club de golf dans la bouche de Justin Bieber après une soirée trop arrosée ainsi qu'une cicatrice sur la joie droite, héritée une nouvelle fois d'une nuit d'ivresse aux côtés de James Blunt et de la princesse Béatrice. Alors pour les prochains mois, on ne saurait que trop lui conseiller de se tenir à carreau. Ce serait bien dommage de manquer son passage au Stade de France début juillet.