Ed Sheeran poursuit les maths avec le titre de son nouvel album

Il a été découvert avec "+" ("Plus"), a enchaîné avec "x" ("Multiply"). Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, Ed Sheeran est resté dans l'univers mathématique pour intituler son très attendu troisième album. Son titre ? "/", "Divide" - "diviser". C'est encore une fois sur les réseaux sociaux que le chanteur britannique a laissé cet indice, sous la forme d'un (très) court clip de 10 secondes.





En début de semaine, il avait souhaité une bonne année à ses fans de la meilleure des manières possibles en annonçant "de la nouvelle musique" pour ce vendredi. On a désormais une heure : 5h GMT, soit 6h en France. Il faudra donc se lever tôt pour être parmi les premiers à entendre son premier titre inédit en deux ans.