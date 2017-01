Ed Sheeran vous donne rendez-vous vendredi... Un nouvel album à la clé ?

Avant sa pause, l'interprète de Thinking Out Loud a tout de même pris le temps de jouer son propre rôle dans Bridget Jones Baby et de composer la très jolie ballade Love Yourself pour Justin Bieber. Même son site officiel n'est pas à jour. Avec la sortie de ce nouveau single, on ose espérer une première apparition live le 12 février aux Grammy Awards, où Love Yourself est nommée dans la catégorie "Chanson de l'année". On a hâte.