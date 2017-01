Elle va chanter pour Donald Trump : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Jackie Evancho

1 Elle succède à Beyoncé Chanter l'hymne américain lors d'un évènement officiel n'est jamais chose facile. Si Lady Gaga a impressionné lors du dernier Super Bowl, d'autres, comme Christina Aguilera ou Beyoncé en ont laissé des souvenirs moins mémorables. Cette dernière a eu la lourde tâche d'interpréter le "Star Spangled Banner" en janvier 2013, après la réélection de Barack Obama. Une prestation zéro défaut, comme toujours, gâchée par de vilaines accusations de playback.

2 Elle est soprano C'est en découvrant le film inspiré de la comédie musicale "Le Fantôme de l'Opéra", d'Andrew Lloyd Webber, que la jeune Jacqueline - dite Jackie - a commencé à chanter. Bien lui en a pris, sa voix d'or est parfaitement taillée pour le classique.

3 Elle a été repérée dans "America’s Got Talent" Comme beaucoup de jeunes chanteurs de sa génération, Jackie décide de lancer sa chaîne YouTube où elle poste des vidéos d'elle en train de chanter. Son succès est tel que la jeune femme, alors âgée de 10 ans, envoie son interprétation de "Panis Angelicus" aux directeurs de casting de l'émission "America's Got Talent", version originale de "La France a un incroyable talent". Les membres du jury sont sous le charme et Jackie se hisse jusqu'en finale. Elle termine deuxième de cette cinquième saison et signe dans la foulée un contrat chez Columbia Records. Elle a depuis sorti huit albums et 3 DVDs.

4 Elle a déjà chanté pour Barack Obama Par deux fois. En décembre 2011, elle reprend "Holy night" lors de la cérémonie d'illumination du sapin de Noël de la Maison-Blanche, à Washington DC. En février 2012, c'est devant le président américain et l'ensemble du Congrès qu'elle chante lors du National Prayer Breakfast, un forum politique où se rassemblent députés et sénateurs. Parmi ses performances les plus impressionnantes, on notera celle devant plus de 100.000 personnes lors de l'ouverture du Forum économique de Saint-Petersbourg la même année et devant l'empereur du Japon.