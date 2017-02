Renaud passe de "Il a une tête de parfait honnête homme" à "Fillon et sa Pénélope dehors"

Il a retourné sa veste. Après avoir exprimé sa sympathie pour François Fillon, Renaud l’a laissé béton. L’affaire Fillon, qui voit l'épouse du candidat à la primaire de la droite et du centre être soupçonnée d'avoir occupé un emploi fictif d’assistante parlementaire pour une rémunération globale de plus de 800.000 euros, a mis un terme à la considération qu’avait le chanteur pour le candidat à la présidentielle. C’est sur scène que l’interprète de "Mistral Gagnant" a fait connaître à son public sa nouvelle opinion. Vendredi 3 février, Renaud se produisait, en effet, à Chambéry.





Selon le Dauphiné Libéré, qui assistait à l’événement, le chanteur est arrivé sur scène en souhaitant une bonne année aux 4600 spectateurs. Parmi ses vœux : "Pas trop de terrorisme", "la santé" mais aussi "Fillon et sa Pénélope dehors". En avril 2016, interviewé au 20h de TF1, Renaud, chanteur engagé à gauche par excellence, s’était défendu de faire partie des soutiens de François Fillon en précisant que ce n'était qu'en cas de second tour entre le candidat Les Républicains (pas encore désigné à l'époque) et le Front national, qu'il n'aurait vu aucun inconvénient à voter pour le Sarthois. "Il a une tête de parfait honnête homme", avait alors estimé la star.