EN DIRECT - Victoires de la musique 2017 : Jain, Julien Doré, Jul... suivez avec nous la 32e cérémonie

AND THE WINNER IS... - Ils vous ont fait danser et chanter toute l'année dernière. Ce vendredi soir, ils font de même avec sans doute un peu d'appréhension. A la clé ? Ce fameux prix en forme de V qu'ils sont nombreux à vouloir décrocher. Pour passer la soirée qui se déroule en direct du Zénith de Paris à partir de 20h55 en notre compagnie, c'est par ici.