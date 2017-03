En tournée, Matt Pokora enchante son public

CETTE ANNÉE-LÀ - 8 danseuses sur scène, autant de musiciens et des effets à volonté : M.Pokora en concert, c'est un show spectaculaire ! Pour son dernier album en forme d'hommage à Claude François, le chanteur a vu les choses en grand. Et le public, lui, est au rendez-vous pour entonner en coeur les plus grandes chansons de Claude François dans leur version remastérisée à la sauce M.Pokora.