Epuisé, Justin Bieber annule la fin de sa tournée mondiale : aurait-il vu trop grand ?

Justin Bieber a-t-il eu les yeux plus gros que le ventre ? La question va sans doute nous attirer les foudres de bon nombre de Beliebers mais elle mérite d'être posée. Le Canadien a annoncé, ce lundi, qu'il n'irait pas au bout de son "Purpose World Tour", qui devait l'emmener dans les plus grands stades nord-américains et en Asie d'ici la fin de l'année. "En raison de circonstances imprévues, Justin Bieber va annuler le reste de sa tournée. Justin aime ses fans et déteste les décevoir. Il les remercie pour cette expérience incroyable ces 18 derniers mois. Il est reconnaissant et honoré d'avoir partagé cette expérience avec son équipe sur plus de 150 concerts sur six continents. Cependant, après un examen prudent, il a décidé de ne plus assurer aucune date", peut-on lire dans un court communiqué qui précise que tous les billets seront remboursés.