Et si vous vous laissiez bouleverser par le jazz sans frontière de Kamasi Washington ?

A lui tout seul il incarne la nouvelle génération du jazz américain. Au printemps 2015, le saxophoniste Kamasi Washington fait une incursion remarquée sur To Pimp a Butterfly, l’album à succès du rappeur Kendrick Lamar. Quelques mois plus tard, il enfonce le clou avec The Epic, un triple album de près de trois heures à l’image de son auteur. Généreux, virtuose, ambitieux… Ce trentenaire californien, fils de professeurs de musique, embrasse les styles et les générations avec une aisance déconcertante.





Il faut dire que depuis les bancs de l’université de UCLA, il a joué aussi bien aux côtés de légendes de son genre d'adoption comme Wayne Shorter et Herbie Hancock que des stars de la musique urbaine que sont Lauryn Hill, Nas ou encore Snoop Dogg. Sur album, comme sur scène, Kamasi Washington s’entoure d’une armada de musiciens avec lesquels il déploie des trésors d’harmonie.