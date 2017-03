Eurovision 2017 : la chanteuse russe interdite d'entrée en Ukraine pour participer au concours

Suite de la polémique concernant la chanteuse russe qui devait représenter son pays lors du célèbre rendez-vous musical et cathodique. Et quelque chose nous dit que le conflit armé et politique entre Moscou et l'Ukraine s'est invité dans ce fameux concours de chant européen. En effet, la candidate russe à l'Eurovision, dont la prochaine édition se tiendra à Kiev le 13 mai, a provoqué une polémique en Ukraine où il lui est reproché d'avoir donné un concert en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie.





En réaction à cela, les services spéciaux ukrainiens (SBU) lui ont interdit pour trois ans l'entrée sur le territoire ukrainien. Face à cette interdiction, Moscou hausse le ton et dénonce la décision "révoltante" de Kiev, selon l'agence Interfax. "Les services de sécurité de l'Ukraine ont interdit d'entrée Ioulia Samoïlova pour trois ans. La décision vient d'être prise", a déclaré mercredi par téléphone à l'AFP une porte-parole du SBU, Olena Gitlyanska.





De leur côté, les organisateurs de l'Eurovision ont exprimé leur déception devant la tournure des événements. "Nous devons respecter les lois du pays-hôte, mais nous sommes profondément déçus par cette décision qui va à l'encontre de l'esprit du concours et de la notion d'accueil qui fait partie de ses valeurs", a réagi l'Union Européenne de Radiodiffusion (EUR) dans un communiqué.