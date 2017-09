VIDÉO - Manuela, gagnante de "The Voice Kids 3" : "C'est comme si je menais deux vies, celle de la musique et celle de l'école"

LCI : Il s'est passé beaucoup de choses depuis ta victoire. Tu as d'abord enregistré un premier single, disponible depuis ce vendredi, qui est une reprise de "Djobi Djoba". Pourquoi avoir choisi cette chanson ?

Manuela : J'ai choisi cette chanson parce que ça me rappelait mes origines espagnoles et ma culture. En plus, j'adore son tempo et ses paroles sont très belles. Je l'écoutais depuis toute petite à la maison. Donc j'ai validé cette chanson tout de suite !

LCI : Un album va-t-il arriver bientôt ? Et sera-t-il également dans des sonorités latines, comme les Gipsy Kings ou Kendji Girac ?

Manuela : D'abord, je sors mon single. Ensuite, on verra comment ça se déroulera et espérons qu'il y ait un album. Pour la musique, je refais tout à ma sauce (elle rit). Donc pourquoi pas. Pour l'instant, je me concentre sur mon single et on verra ce que je choisirai plus tard.

LCI : C'est quoi la "sauce Manuela" ?

Manuela : (Elle rit) Je refais toutes les chansons en mode soul, un peu jazz. Des fois la chanson peut être rythmée mais je la fais quand même groover. Je m'amuse beaucoup à dénaturer les titres et à les refaire comme moi je le sens. Je l'ai fait avec "Faith" d'Ariana Grande. C'était un peu plus difficile avec celui-là parce qu'elle était rythmée. Quand j'écoute une chanson, j'ai l'idée qui me vient en tête puis mes parents me disent "fais une petite variante là, peut-être une vibe ici". J'écoute tous les conseils qu'on peut me donner, comme ceux de mon coach Matt Pokora.