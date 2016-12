George Michael : la vente et l'écoute de ses musiques explosent sur Spotify et iTunes

Avez-vous lancé Spotify et écouté certains tubes de George Michael après l'annonce de sa mort ? Vous faites alors partie des internautes qui ont entraîné une augmentation de 3158% d'écoutes sur la plateforme de streaming légale. Parmi les musiques les plus écoutées, on retrouve, aux côtés des siens, certains tubes de Wham!, duo qu'il formait avec Andrew Ridgeley : "Last Christmas", "Careless Whisper", "Faith", "Freedom! '90", et bien sûr "Wake Me up Before You Go-Go".





Cette impressionnante hausse a été calculée sur le catalogue du chanteur au lendemain de son décès et comparée aux heures qui ont précédé sa disparition ce dimanche 25 décembre. On retrouve le même phénomène du côté d'iTunes, sur laquelle de nombreuses chansons de George Michael se placent dans le TOP 100 des musiques les plus téléchargées : "Caeless Whisper" à la 25e place, "Freedom '90" à la 33e place ou encore "Faith" (36e) et "Father Figure" (41e).