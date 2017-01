Grammy Awards 2017 : Daft Punk se produira avec The Weeknd

La dernière fois qu'ils sont apparus sur scène, c'était lors de la cérémonie Grammy Awards 2014, avec Stevie Wonder, Nile Rodgers et Pharrell Williams, l'année de la sortie de leur album, Random Access Memories. Depuis, plus rien. Trois ans après cette prestation assez mythique, le duo devrait remonter sur scène pour accompagner la nouvelle pépite du R'n'B canadien : The Weeknd.