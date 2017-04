Harry Styles : le premier single solo de l’ex-One Direction va vous surprendre

Il ne manquait presque plus que lui. Et il est sans doute celui qui était le plus attendu au tournant. Plus d’un an après la séparation - ou "pause" dirons-nous pour ne pas froisser les Directioners - des One Direction, Harry Styles fait enfin ses premiers pas en solo dans un registre qui lui va comme un gant. Si Zayn Malik a choisi un univers plus urbain ("Mind of Mine"), Louis Tomlinson un univers plus électro ("Just Hold On") et Niall Horan un univers plus folk ("This Town"), celui de leur ancien collègue nous plonge dans une pop léchée, à la fois douce et grandiloquente, qui rappelle un certain David Bowie.