"I Don’t Wanna Live Forever" : Zayn Malik et Taylor Swift vont-ils exploser tous les records ?

Comme le film, la bande originale de 50 Nuances de Grey a battu des records de ventes, avec plus de 2.2 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Annie Lennox, Beyoncé, Ellie Goulding, The Weeknd… Les plus grandes stars de la pop étaient réunies pour orchestrer la romance SM entre Anastasia Steele et Christian Grey.





A quelques semaines de la sortie de la suite, 50 Nuances plus sombres, les producteurs viennent donc de dégaine une nouvelle BO dont le point d’orgue est "I Don’t Wanna Live Forever", un duo entre la superstar américaine Taylor Swift et l’ancien membre de One Direction, le Britannique Zayn Malik. Après le son, c’est clip qui vient d’être dévoilé ce jeudi 27 janvier.