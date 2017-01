IAM revient avec un "Monnaie de singe" percutant

Ils n’ont pas fini de lever le poing. Après avoir annoncé l’arrivée d’un nouvel album, IAM a dévoilé le clip de "Monnaie de singe", un titre percutant qui s’ouvre avec une charge contre Facebook, espion imparable de votre vie intime. Le groupe mené par Akhenaton et Shurik’n poursuit avec un tacle pour les selfies et la culture du narcissisme sur les réseaux sociaux avant de s’attaquer aux clichés qui collent au basket des rappeurs et des habitants de la banlieue dans les médias.





"Tout ce qu'ils attendent c'est qu'on nous muselle. Et qu'on rentre dans le rang, si possible à grands coups de pelle (…) Est-ce nos écrits qui gênent ? Est-ce une question de gènes ? Une culture indigène qu'ils voient comme une chose indigeste. Non désolé, il n'y a pas de gun sous ma veste", lancent les Marseillais dans ce clip en noir et blanc signé Didier Deroin, réalisateur attitré de IAM.