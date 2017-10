"Il avait sa main dans mon slip" : le chanteur Dave révèle lui aussi avoir été agressé sexuellement

Avant lui, d'autres hommes avaient trouvé la force d'exprimer de manière publique leurs maux. Ainsi, le comédien James Van Der Beek, révélé dans la série Dawson, avait expliqué s'être "fait attraper les fesses par des hommes plus âgés et puissants". En France, l'animateur Stéphane Plaza avait abondé en ce sens sur RTL. " Il y a des hommes qui se font harceler aussi. Pour un rôle, mais on peut aussi refuser, on m'avait proposé de faire une petite gâterie parce que tous les grands comédiens avaient fait comme ça", a raconté le célèbre agent immobilier.