Le légendaire Bob Dylan en concert exceptionnel pour l’inauguration de La Seine Musicale

La Seine Musicale sera inaugurée le 22 avril prochain. La veille, l'édifice, situé sur l’île Seguin à Boulogne-Billancourt et qui a pour vocation d’accueillir tous les types de musique, va accueillir "Bob Dylan and his band". La légende vivante de la musique américaine donnera ce concert exceptionnel dans la Grande Seine, une salle de spectacle qui peut accueillir 6000 spectateurs.





A 75 ans, l’interprète de "Knockin’ On Heaven’s Door" et "All Along the Watchtower” présentera en live "Fallen Angels", son dernier album dans lequel il reprend les plus grands compositeurs américains. Celui qui a débuté sa carrière en 1959 et fait rêver des millions de mélomanes à travers le monde a récemment été nobélisé "pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques".





>> Billetterie et renseignements à partir du 1er mars sur www.laseinemusicale.com