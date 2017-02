Jain, Renaud, Imany, "On n'est pas des bamboulas... : les 5 moments forts de la soirée des Victoires de la musique 2017

Nommée dans la catégorie artiste féminine de l’année, Imany a profité de son passage sur scène pour lancer un vibrant message de soutien à Théo, jeune homme victime de violences policière et Adama Traoré, mort lors d'une interpellation en juillet 2015. "On se doit de demander des comptes à nos élites, des comptes à la police, de demander la justice pour Théo, pour Adama, la justice pour tous ceux dont on ne parlera pas, pour vous et pour moi", a déclaré celle qui a interprété Don't be so shy" et "Silver Linings (Clap your hands)". Plus tôt, un des co-réalisateurs du clip de Jain, Olivier Bassuet, a, lui aussi, réclamé justice dans cette affaire. "On n'est pas des bamboulas, on est tous des Théo, on croit en la justice", a-t-il dit.