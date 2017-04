Jamiroquai : Toby Smith, membre historique du groupe, est décédé

"Toby s'est battu contre cette maladie vorace avec son esprit infatigable et acharné et son courage sans faille depuis des années, et jusqu'à récemment, il avait montré beaucoup de signes de victoire... Avant qu'elle ne l'arrache cruellement à sa femme, ses proches et ses nombreux amis. Mais aussi à des millions de personnes qui aiment sa musique. Il a apporté du bonheur dans le coeur des fans du monde entier", continue-t-il.





Et d'ajouter : "Je veux me rappeler de lui comme ce mec qui m'a fait autant rire que pleurer quand on écrivait nos chansons, celui qui nous divertissait tous quand on partait en tournée, celui qui avait un énorme sens de l'humour et qui avait une vision si unique des gens, de la vie et de l'amour (...) Tu vas tellement me manquer Tobesman. Je serai toujours fier de toi. Laisse le vent te porter, plus rien ne peut t'arrêter maintenant."