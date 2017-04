MUSIQUE - La Scène Musicale ouvre à Paris la semaine prochaine. Ce nouvel espace culturel a pris la place des usines Renault sur l'île Seguin à Boulogne, et c'est le prix Nobel de littérature, Bob Dylan, qui va l'inaugurer vendredi 21 avril prochain. A la tête de cette immense paquebot : Jean-Luc Choplin. Homme de théâtre et d'opéra, il a toujours eu à cœur d'ouvrir la culture au plus grand nombre.