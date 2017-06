Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Jacques Dutronc alias "Les vieilles canailles" ont fait du "boogie woogie" : le concert en 40 tweets

En pleine tournée, nos vieilles canailles nationales ont fait une halte à l'AccorHotel Arena (anciennement Bercy) pour une soirée mémorable. Un concert de près de 2h30 au cours duquel, les trois légendes ont enchainé les tubes qui ont bercé notre enfance, notre adolescence et que l'on sifflote encore à l'âge adulte.





Devant près de 15.000 personnes, Eddy Mitchell, Johnny Hallyday et Jacques Dutronc ont "assuré". La voix sûre, le regard "canaille" et les blagues ont suffit à enchanté la salle ainsi que les fans rassemblés sur les réseaux sociaux. Car si le spectacle était dans la salle, derrière leurs télés, les internautes ont apprécié le show, en famille et parfois à la fraîche.