Johnny Hallyday prépare un nouvel album et dit "fuck" au cancer

Le 8 mars dernier, Johnny Hallyday annonçait que des cellules cancéreuses avaient été dépistées dans son corps il y a quelques mois, tout en rassurant ses fans : "Je vais très bien et suis en bonne forme physique. Je suis suivi par d'excellents professeurs en qui j'ai une totale confiance. Mes jours ne sont aujourd'hui pas en danger". Et pour prouver que son état de santé est au top, le rockeur a partagé une bonne nouvelle avec ses fans dans un message Instagram : "En studio pour un nouvel album", suivi d'un "Fuck the Cancer".





La phrase est accompagnée d'une photo de Johnny, faisant un doigt d'honneur à la maladie, avec toute son équipe au second plan. Le chanteur de 73 ans devrait donc retrouver la scène avec son 51e album studio. De quoi ravir ses fans : "Toujours plus fort ", "Quel bonheur de vous voir en studio. Vous remontez le moral à tous vos fans", "Waw ce sera le feu", "Génial 🎸🎸🎤🎤🎤il en est pas autrement vous êtes le plus fort", peut-on lire dans les commentaires.