Kylie Minogue, Mariah Carey, L.E.J : et vous, vous écoutez quoi pour Noël ?

"Kylie Christmas (Snow Queen Edition)", Kylie Minogue (Parlophone/Warner)





En presque 30 ans de carrière, la pétillante Australienne n'avait jamais prêté sa voix aux chants de Noël. Elle a tenté le coup l'an dernier. Son "Kylie Christmas" a tellement bien marché qu'elle en a sorti cet hiver une réédition - "Snow Queen Edition" -de cet opus aux sons jazzy mêlant des originaux et des classiques comme "Let It Snow" ou "Have Yourself A Merry Little Christmas". On y retrouve également des duos inédits et surprenants (James Corden, Iggy Pop), dont un posthume avec Franck Sinatra et un avec sa sœur Danii. Y figurent aussi ses nouveaux singles "At Christmas" et "Night Fever", extrait de la comédie musicale "Saturday Night Fever". Il fallait bien glisser cette chanson quelque part.