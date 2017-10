"L’Angleterre" : Bertrand Cantat revient en solo et s’en prend au Brexit

Sur la pochette, il marche seul. L’ex-leader de Noir Désir Bertrand Cantat a publié ce vendredi "L’Angleterre", extrait du premier album solo de sa carrière, à paraître en décembre. "On dit que les temps ont changé, ce n’est pas le cas des Anglais. I want my money back", lance l’artiste, notoirement engagé, sur ce morceau qui s’attaque au Brexit et au Premier ministre britannique Theresa May.





Sur une mélodie enjouée, qui contraste avec la gravité du propos, le chanteur s’adresse ensuite à un migrant, tenté de franchir la Manche. "Tu veux voir le bout du tunnel, tu veux traverser le Channel, c'est l'Angleterre mon petit frère, et il n'y a rien à y faire", constate-t-il, fataliste. Et de lancer : "Tu peux crever dans la jungle, on n’en a rien à foutre de ta gueule."