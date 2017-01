La mort de David Bowie a boosté la vente de vinyles au Royaume-Uni

David Bowie, décédé en janvier 2016, a été l'artiste de l'année en matière de ventes de disques vinyle, avec cinq albums qui se sont classés dans le Top 30 des ventes de microsillons. Son ultime album, Blackstar, a été le disque le plus vendu de l'année dans ce format. Il s'agit de la neuvième année consécutive de hausse des ventes de vinyles alors que ce support semblait en voie de disparition en 2007 avec seulement 200 000 ventes.





Plus de 3,2 millions de disques noirs ont été écoulés en 2016, ce qui représente le meilleur score depuis 1991 et une augmentation des ventes de 53 % par rapport à 2015. "Emmenée par les ventes de David Bowie, la demande de vinyles a bondi à des niveaux qu’on n’avait pas vus depuis le début des années 90. Les fans ont également acheté en CD de la musique qu'ils ont découverte sur les services de streaming" dans des proportions inégalées, s'est félicité Geoff Taylor, directeur exécutif du BPI et des Brit Awards, les récompenses britanniques de la musique.