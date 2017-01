La séparation des Kids United n’est pas pour tout de suite

Le producteur Julien Godin a également estimé auprès de l'hebdomadaire que l’aventure devrait bien s’arrêter. En mai dernier, les Kids United ont déjà dû affronter le départ de Carla, la gagnante de "The Voice Kids", à cause du "rythme épuisant" entre l'aventure musicale et le collège.





Mais cette défection n’a pas empêché Erza, Gabriel, Gloria, Nilusi et Esteban de cartonner avec le second album du groupe Tout le bonheur du monde, qui a connu le même succès qu’Un monde meilleur. Les deux opus se sont d’ailleurs hissés en 3e et 4e position du classement des albums les plus vendus en 2016 derrière Renaud et Céline Dion ! Et les jeunes chanteurs, qui officient pour l’Unicef, ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Alors que l’annonce de leur séparation faisait le tour des médias jeudi soir, ils ont dans la foulée démenti l’information via les réseaux sociaux.