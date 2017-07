LCI à la rencontre de Gérard Depardieu : posez-lui vos questions, nous les relaierons

Gérard Depardieu était l'un des plus proches amis de Barbara, l'un de ses partenaires sur scène également, pour le spectacle 'Lily Passion", avec lequel ils silloneront la France en 1986. Lorsqu'il chante ses textes, il "s'attaque au souvenir", ce sont ses mots, son histoire à elle mais l'acteur les vit tout aussi intensément. Depardieu interprète les incontournables comme Le Soleil noir , La Solitude, Dis, quand reviendras-tu ?, Gottingen, L'aigle Noir, Ma plus belle histoire d'amour… Et d'autres plus intimes pour Depardieu, comme A force de..., écrite pour Barbara par son fils Guillaume.





Ses dates au théâtre des Bouffes du Nord en février dernier sont un succès, la presse est unanime, Télérama parlant même de "miracle scénique". Six mois plus tard, Gérard Depardieu emmène Barbara sur la scène de l'Opéra Garnier à Monaco. L'acteur se produit ce jeudi 27 juillet dans le cadre du très chic festival Sporting Summer à Monte-Carlo, accompagné par le musicien, arrangeur et ami de Barbara, Gérard Daguerre, avec lequel ils ont enregistré l'album d'hommage dans la maison de Barbara, à Précy-sur-Marne.