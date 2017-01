"Le Diable s’habille en Prada" : un musical signé Elton John

Une comédie musicale adaptée du long-métrage (où figuraient Anne Hathaway et Meryl Streep), lui-même inspiré par le roman de l'auteure, va voir le jour. Aux commandes des musiques et chansons du futur spectacle, Sir Elton John. Dans un communiqué à l'AFP, l’artiste a exprimé sa joie : "Je suis un grand fan du livre et du film, mais aussi un grand amateur de mode. Ré-imaginer 'The Devil wears Prada' pour une comédie musicale est super excitant. Je suis impatient de m’attaquer à ce gros morceau de la culture populaire."





Si cette nouvelle comédie musicale est très attendue, elle devra se montrer à la hauteur des espérances des fans. Pas d’inquiétude cependant, car Elton John n’en est pas à son premier coup. En 1997, il avait signé la musique de la comédie musicale adaptée du "Roi Lion", plus gros succès de Broadway. Il a aussi travaillé sur "Aïda" en 1999 et "Billy Elliot" en 2000. Produit par Kevin McCollum et scénarisé par Paul Rudnick ("Sister Act", "Les Valeurs de la famille Addams"), ce nouveau projet permettra peut-être à l’actrice Meryl Streep de réincarner la terrible Miranda.