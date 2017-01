Le générique de "Game of Thrones" n’a jamais été aussi beau que joué au violoncelle par 2Cellos

Si vous aimez Game of Thrones, préparez-vous à frissonner. Le générique de la série n’a jamais été aussi beau que joué au violoncelle par 2Cellos. Derrière ce nom (2 violoncelles en anglais) se trouvent deux musiciens croates, Luka Sulic et Stjepan Hauser. Le duo s’est bâti une réputation internationale en reprenant à leur façon de nombreuses musiques de films, ainsi que des tubes pop rock dont "Smooth Criminal" de Michael Jackson.





Pour reprendre cette musique imaginée à l’origine par le compositeur allemand d’origine iranienne Ramin Djawadi (qui a également signé les bandes originales de Prison Break et de Westworld), Luka Sulic et Stjepan Hauser se sont offert rien de moins que les services de l’Orchestre symphonique de Londres. Et le résultat est pour le moins magnifique. Seul bémol : un clip un peu kitsch même s’il a pour cadre Dubrovnik et le Fort Lovrijenac, décors naturels de Port-Réal, capitale du royaume des Sept Couronnes dans Game of Thrones.