Le manager d'Alanis Morissette avoue lui avoir volé 5 millions de dollars

Face aux sommes qui s’envolaient de ses comptes bancaires, elle avait fini par se poser des questions. Et pour cause. Le manager d’Alanis Morissette, Jonathan Todd Schwartz, a avoué mercredi qu’il avait volé à la chanteuse près de 5 millions de dollars.





L’interprète d’"Ironic"avait porté plainte en mai dernier à Los Angeles contre le gérant et la société GSO Business Management. Dans sa plainte, la rockeuse canadienne star des années 1990 expliquait que Jonathan Todd Schwartz ne cessait de lui assurer que ses finances se portaient au mieux alors qu’elle était au bord d’une "ruine financière". Elle évoquait 116 virements réalisés entre 2010 et 2014 depuis ses comptes épargne pour un montant de plus de 4,7 millions de dollars.