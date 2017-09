Le rappeur Hyacinthe sort son premier album : "On peut trouver de la poésie dans les trucs de mauvais goût"

LCI.fr : Pourquoi avoir choisi de t'appeler Hyacinthe, du nom d'un personnage tiré de la mythologie grecque ?

Hyacinthe : C'était complètement par hasard. Quand j’avais 15 ans, on étudiait Les Fleurs du Mal au lycée et je cherchais un blase de scène. J’ai choisi une page au hasard et j’ai choisi Hyacinthe parce que je trouvais ça joli. Ce n’est que très longtemps après que je me suis intéressé à la signification.

LCI.fr : Ton album s'appelle "Sarah". C'est qui ?

Hyacinthe : Sarah peut être la femme que les gens veulent qu'elle soit. Pour moi, c’est une femme un peu plus précise, mais je laisse aux gens le soin de se l’approprier et de décider qui est Sarah.

LCI.fr : Tu décris ta musique comme belle et vulgaire. Tu peux nous expliquer ?

Hyacinthe : Je pense qu'il y a des trucs qui vont sembler moches et vulgaires pour beaucoup de gens et que moi, je vais trouver super beau. Dans la chanson "Sur Ma Vie", il y a tout un passage gabber (il fait des bruits de "boom boom boom") et je sais que beaucoup de gens pensent que ce n'est pas de la musique. Mais moi, je trouve ça magnifique. Je pense qu’on peut trouver de la poésie et quelque chose de beau dans les trucs anodins et un peu de mauvais goût.

LCI.fr : Qu’est-ce que tu essaies de dire à travers tes chansons ?

Hyacinthe : J’essaie d’être le plus possible moi-même. A chaque fois que je fais un projet, c’est une espèce de photographie de mes six derniers mois ou de ma dernière année. C’est ce que moi et mes potes on vit, mes obsessions du moment.

LCI.fr : C'est un peu narcissique comme démarche non ?

Hyacinthe : Je pense qu'à partir du moment où tu fais de l’art, il y a un truc un petit peu narcissique parce que tu considères que ce que as fait dans ton coin, tout le monde devrait le voir. Je pense que les artistes ont souvent des choses à se prouver à eux-mêmes. Personnellement, j'ai eu une enfance et une adolescente particulièrement solitaires. Du coup, je pense que j'ai toujours voulu prouver que mes petites histoires pouvaient intéresser d’autres gens.