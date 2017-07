L'interview Maintenant ou Jamais de Beth Ditto

Pour ce film, "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", Beth Ditto joue une “red neck”, l’archétype du paysan américain. “Je pense que dans ce rôle-là je suis plutôt bonne, comme Dolly Parton ”, la chanteuse a grandi dans un mobil-home dans une petite ville de l'Arkansas avec 6 frères et soeurs. “Par contre, je ne me vois pas jouer du Shakespeare, je ne suis pas Kevin Spacey”, plaisante-t-elle.